Зеленский поблагодарил Сунака за крупнейший военный пакет Украины от Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего они обсудили военную помощь Украине и конфискацию активов РФ.

Что обсудили Зеленский с Сунаком

Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы — все это действительно нужно Украине на поле боя Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что благодарен Великобритании и лично премьер-министру за "проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях".

Также лидеры обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Британии.

Что известно о новом пакете помощи от Британии

23 апреля Сунак сообщил, что Британия объявит об увеличении военной поддержки Украине на 500 млн. фунтов стерлингов.

Вот некоторые ключевые моменты:

Новый пакет помощи будет направлен на покупку оружия и боеприпасов для Украины.

Высокоточные крылатые ракеты Ракеты Storm Shadow имеют дальность действия более 250 км, что значительно расширит возможности Украины поражать цели на глубине российской территории.

Британия также посылает более 1600 ракет для ударов с воздуха и ПВО, чтобы помочь Украине защититься от российских авиаударов и ракетных обстрелов.

Этот пакет доказывает общую военную помощь Великобритании Украине в этом финансовом году до 3 миллиардов евро.

Пакет также включает в себя беспилотники, катера, бронетехнику, транспортные средства и миллионы патронов.