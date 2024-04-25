В новом пакете военной помощи от Великобритании Украина получит авиабомбы Paveway с лазерной наводкой, способные существенно повлиять на ход развязанной Россией преступной войны.

Как британские авиабомбы Paveway IV могут изменить ситуацию на фронте

По информации основателя аналитического центра European Resilience Initiative Center Сергея Честного, главными мишенями для британских авиабомб станут системы ПВО оккупационной армии РФ, вражеские радары, склады с боеприпасами и центры связи.

Аналитики также не исключают, что эти авибомбы могут стать ответом украинских военных на использование российскими кафиров планирующих тяжелых авиабомб.

По словам помощника директора по оборонным исследованиям RAND Europe Джеймса Блэка, из-за риска сбивания российскими средствами противовоздушной обороны украинские военные самолеты вряд ли отважатся рисковать, совершая такие рейды.

Он считает, что гораздо большее влияние будут иметь ракеты ATACMS — они способны поражать более широкий спектр целей и не нуждаются в навигации по враждебным ПВО или риску для пилотируемых самолетов.

Эксперт из России и воздушных войн из британского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк отмечает, что у Украины нет оборудования, которое позволит в полной мере использовать лазерную наводку, а самолетам придется сбрасывать бомбы на большом расстоянии, что ограничит их точность.

В НАТО заявили о всех шансах Украины победить в войне против РФ

Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что у Украины есть шанс победить в развязанной Россией преступной войне, поскольку помощь от союзников уже находится в процессе передачи.

При этом глава НАТО признал, что партнеры Украины по Аяльянсу не предоставили Киеву всю помощь, которую обещали.

Столтенберг подчеркнул, что в США в течение более полугода не могли согласовать финансирование помощи Украине, а партнеры из ЕС передали гораздо меньше боеприпасов по сравнению с обещанным количеством.

Глава НАТО подчеркнул, что из-за этого Украина столкнулась с острой нехваткой систем ПВО, дальнобойных ракет и боеприпасов, что позволило оккупационной армии РФ почти беспрепятственно поражать цели в Украине ракетами и дронами.

Он напомнил, что США выделили более 60 млрд долларов в помощь Украине, а Британия, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия.