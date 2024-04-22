Российский самолет сбросил очередную авиабомбу на Белгородскую область. Это уже 21 авиабомба, внезапно упавшая на российские населенные пункты в последнее время.

Что известно о падении авиабомбы в Белгородщине

21 апреля ФАБ-500 обнаружили в районе хутора Стадников Шебекинского городского округа. Будут уничтожать боеприпас сегодня.

Канал отмечает, что насчитал как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение — "внештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит — нет, — пишет канал. Поделиться

Что известно о бомбардировке авиацией РФ Белгородской области

По информации российских изданий ASTRA и "Пепел", на территорию Белгородщины российские военные преступники сбросили 250-килограммовую и 500-килограммовую авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.

Кроме этого зафиксирован случай сброса управляемой авиабомбы КАБ-1500.

Еще две авиабомбы впустили в Белгородскую область российские самолеты. Эвакуированы жители села Безимено, — отмечают российские издания.

Известно, что ФАБ-250 обнаружили утром, 28 марта, в районе села Безимено.

Подчеркивается, что из-за обнаружения авиабомбы пришлось эвакуировать более 140 жителей населённого пункта.

К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

А вот ФАБ-500 был обнаружен в селе Нечаевка, это произошло в тот же день.

Уничтожать боеприпас планируется сегодня. Местных жителей не эвакуировали, подчеркивается в материалах российских изданий.

Также стало известно, что 28 марта в Белгородском районе была обнаружена корректируемая авиабомба КАБ-1500.

Этот боеприпас на 1,5 тонны в сбросившем российский бомбардировщик тротиловом эквиваленте нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань.

После этого дорогу между населенными пунктами перекрыли.