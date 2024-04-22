Российский самолет сбросил очередную авиабомбу на Белгородскую область. Это уже 21 авиабомба, внезапно упавшая на российские населенные пункты в последнее время.
Что известно о падении авиабомбы в Белгородщине
21 апреля ФАБ-500 обнаружили в районе хутора Стадников Шебекинского городского округа. Будут уничтожать боеприпас сегодня.
Канал отмечает, что насчитал как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.
Что известно о бомбардировке авиацией РФ Белгородской области
По информации российских изданий ASTRA и "Пепел", на территорию Белгородщины российские военные преступники сбросили 250-килограммовую и 500-килограммовую авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.
Кроме этого зафиксирован случай сброса управляемой авиабомбы КАБ-1500.
Еще две авиабомбы впустили в Белгородскую область российские самолеты. Эвакуированы жители села Безимено, — отмечают российские издания.
Известно, что ФАБ-250 обнаружили утром, 28 марта, в районе села Безимено.
Подчеркивается, что из-за обнаружения авиабомбы пришлось эвакуировать более 140 жителей населённого пункта.
К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.
А вот ФАБ-500 был обнаружен в селе Нечаевка, это произошло в тот же день.
Уничтожать боеприпас планируется сегодня. Местных жителей не эвакуировали, подчеркивается в материалах российских изданий.
Также стало известно, что 28 марта в Белгородском районе была обнаружена корректируемая авиабомба КАБ-1500.
Этот боеприпас на 1,5 тонны в сбросившем российский бомбардировщик тротиловом эквиваленте нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань.
После этого дорогу между населенными пунктами перекрыли.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-