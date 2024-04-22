Російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородщину
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Російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородщину

авіабомба

Російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородську область. Це вже 21 авіабомба, яка раптово впала на російські населені пункти останнім часом.

Що відомо про падіння авіабомби у Бєлгородщині

21 квітня ФАБ-500 знайшли в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу. Знищуватимуть боєприпас сьогодні.

Канал зазначає, що нарахував як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння — "позаштатним сходом боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається — немає, — пише канал.

Що відомо про бомбардування авіацією РФ Бєлгородської області

За інформацією російських видань ASTRA та "Пепел", на територію Бєлгородщини російські військові злочинці скинули 250-кілограмову та 500-кілограмову авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 із фугасною боєголовкою.

Окрім цього зафіксований випадок скидання керованої авіабомби КАБ-1500.

Ще дві авіабомби впустили на Бєлгородську область російські літаки. Евакуйовано мешканців села Безимено, — зазначають російські видання.

Відомо, що ФАБ-250 виявили вранці, 28 березня, в районі села Безимено.

Підкреслюється, що через виявлення авіабомби довелось евакуювати більше 140 жителів населеного пункту.

Ближче до вечора авіабомбу вивезли та знищили.

А от ФАБ-500 було виявлено у селі Нечаївка, це сталося того ж дня.

Знищувати боєприпас планують сьогодні. Місцевих жителів не евакуювали, — підкреслюється у матеріалах російських видань.

Також стало відомо, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили коригувану авіабомбу КАБ-1500.

Цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті, що скинув російський бомбардувальник, знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань.

Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.

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