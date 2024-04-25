У новому пакеті військової допомоги від Великої Британії Україна отримає авіабомби Paveway із лазерним наведенням, здатні істотно вплинути на перебіг розв'язаної Росією злочинної війни.

Як британські авіабомби Paveway IV можуть змінити ситуацію на фронті

За інформацією засновника аналітичного центру European Resilience Initiative Center Сергія Сумленного, головними мішенями для британських авіабомб стануть системи ППО окупаційної армії РФ, ворожі радари, склади із боєприпасами і центри зв’язку.

Аналітики також не виключають, що ці авібомби можуть стати відповіддю українських військових на використання російськими окупантами плануючих важких авіабомб.

За словами помічника директора з оборонних досліджень RAND Europe Джеймса Блека, через ризик збиття російськими засобами протиповітряної оборони українські військові літаки навряд чи наважаться ризикувати, здійснюючи такі рейди.

Він вважає, що набагато більший вплив матимуть ракети ATACMS — вони здатні вражати ширший спектр цілей і не потребують навігації по ворожих ППО або ризику для пілотованих літаків.

Експерт із Росії та повітряних війн із британського Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк зазначає, що Україна не має обладнання, яке дасть змогу повною мірою використовувати лазерне наведення, а літакам доведеться скидати бомби на великій відстані, що обмежить їхню точність.

У НАТО заявили про всі шанси України перемогти у війні проти РФ

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має шанс перемогти у розв’язаній Росією злочинній війні, оскільки допомога від союзників вже перебуває в процесі передачі.

При цьому очільник НАТО визнав, що партнери України з Аяльянсу не надали Києву всієї допомоги, яку обіцяли.

Столтенберг підкреслив, що в США протягом більш ніж півроку не могли погодити фінансування допомоги Україні, а партнери з ЄС передали значно менше боєприпасів порівняно з обіцяною кількістю.

Глава НАТО підкреслив, що через це Україна зіткнулась із гострою нестачею систем ППО, далекобійних ракет та боєприпасів, що дозволило окупаційній армії РФ майже без перешкод вражати цілі в Україні ракетами та дронами.

Він нагадав, що США виділили понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, а Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї.