У Харкові затримали коригувальника авіабомб на базу бійців ГУР

СБУ затримали у Харкові коригувальника. Затриманий планував навести ворожі авіабомби на базу спецпризначенців ГУР.
Що відомо про затриманого зрадника
Затриманий намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен". Для здійснення атаки росіяни планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.
Для наведення удару зрадник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки та передав йому координати.
Коригувальника було затримано у його ж помешканні. Зокрема було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нових ударів росіян. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.
Окрім обходу території міста, затриманий також "втемну" випитував у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру необхідну йому інформацію.
Що загрожує затриманому
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Йому загрожує 8 років вʼязниці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-