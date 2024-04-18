СБУ затримала поплічника Шуфрича за фінансування Росгвардії у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала поплічника Шуфрича за фінансування Росгвардії у Криму

СБУ
сбу

Служба безпеки затримала бізнес-партнера народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про затриманого помічника Шуфрича

Спецслужба зʼясувала, що підозрюваний займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином усього за три місяці на рахунки окупантів перевели понад пів мільйона російських рублів (близько 209 тисяч гривень). Призначення платежів — надання “послуг воєнізованої охорони” обʼєктів народного депутата на території півострова.

Бізнес-партнеру Шуфрича повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій з метою повалення конституційного ладу).

Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про справу Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він “тісно співпрацював” і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «спільна історія» і що українці й росіяни — «один народ». Таким чином, стверджують у СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. Востаннє арешт продовжили до 11 травня.

У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих “уряду” і “парламенту”. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.

20 вересня Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

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