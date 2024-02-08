Шуфрич отримав нову підозру за фінансування Росгвардії в Криму

Народний депутат Нестор Шуфрич отримав підозру у фінансуванні Росгвардії у тимчасово окупованому Криму. Нагадаємо, що Шуфрича вже підозрюють у державній зраді.

Нестор Шуфрич отримав нову підозру

ДБР спільно з СБУ задокументувало, що Шуфрич налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму.

Він платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова.

Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

За даними слідства, Росгвардія мала охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука».

Цю нерухомість придбали підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти підписали договір із структурами Росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця на рахунки окупантів потрапляли сотні тисяч російських рублів.

Також підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Нестору Шуфричу та його юристу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України .

У чому ще підозрюють Шуфрича

У вересні Шуфрич отримав підозру у державній зраді. СБУ повідомляє, що він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава — нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни — нібито «один народ».

Йому загрожує до 15 років тюрми.