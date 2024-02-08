Шуфрич получил новое подозрение за финансирование Росгвардии в Крыму

Народный депутат Нестор Шуфрич получил подозрение в финансировании Росгвардии во временно оккупированном Крыму. Напомним, что Шуфрич уже подозревается в государственной измене.

Нестор Шуфрич получил новое подозрение

ГБР совместно с СБУ задокументировало, что Шуфрич наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму.

Он платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова.

Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

По данным следствия, Росгвардия должна была охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз.

Земельный участок площадью более 1,5 га, на котором расположен комплекс, входит в рекреационную зону и граничит с «дачей Медведчука».

Эту недвижимость приобрели предприятия, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии фигуранты подписали договор со структурами Росгвардии на «охрану» объекта в Крыму, согласно которому ежемесячно на счета окупантов попадали сотни тысяч российских рублей.

Также подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

В ходе обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве обнаружены документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Нестору Шуфричу и его юристу сообщили о подозрении за ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины .

В чем еще подозревают Шуфрича

В сентябре Шуфрич получил подозрение в государственной измене. СБУ сообщает, что он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство — якобы искусственное образование, что у Украины и России единственная история и что украинцы и россияне якобы «один народ».

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.