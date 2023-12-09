Рада назначила Ярослава Юрчишина новым председателем Комитета по свободе слова вместо Шуфрича
Категория
Политика
Дата публикации

Рада назначила Ярослава Юрчишина новым председателем Комитета по свободе слова вместо Шуфрича

Ярослав Юрчишин
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

9 декабря Верховная Рада назначила нардепа от «Голоса» Ярослава Юрчишина новым главой Комитета Верховной Рады по свободе слова вместо Нестора Шуфрича.

Ярослав Юрчишин – новый председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова

За назначение Юрчишина проголосовали 247 нардепов.

В комитете сейчас 4 члена – заместителем комитета является Евгений Брагар от «Слуги Народа», секретарем – «слуга» Сергей Швец. Нестор Шуфрич остается членом комитета.

Ранее Юрчишин возглавил временную следственную комиссию по разработке основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ.

С 2016 года по 2018 год был исполнительным директором Transparency International Украина.

В 2016-2017 годах являлся членом Совета общественного контроля при НАБУ. В 2014 году был председателем Киевской городской территориальной организации партии "ДемАльянс".

Что известно о деле Нестора Шуфрича

Напомним, что нардеп Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Его подозревают в государственной измене.

СБУ сообщает, что он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, координировавшего российскую агентуру в Украине.

По данным следствия, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единственная история и что украинцы и россияне – якобы «один народ». Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У Шуфрича во время обысков обнаружили георгиевские ленты и ордена РФ — фото
У Шуфрича во время обысков обнаружили георгиевские ленты и ордена РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нардеп Шуфрич арестован по делу о государственной измене
Нардеп Шуфрич арестован по делу о государственной измене
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шуфрича уволили с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова
Шуфрича уволили с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.