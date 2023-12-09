Рада назначила Ярослава Юрчишина новым председателем Комитета по свободе слова вместо Шуфрича

9 декабря Верховная Рада назначила нардепа от «Голоса» Ярослава Юрчишина новым главой Комитета Верховной Рады по свободе слова вместо Нестора Шуфрича.

Ярослав Юрчишин – новый председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова

За назначение Юрчишина проголосовали 247 нардепов.

В комитете сейчас 4 члена – заместителем комитета является Евгений Брагар от «Слуги Народа», секретарем – «слуга» Сергей Швец. Нестор Шуфрич остается членом комитета.

Ранее Юрчишин возглавил временную следственную комиссию по разработке основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ.

С 2016 года по 2018 год был исполнительным директором Transparency International Украина.

В 2016-2017 годах являлся членом Совета общественного контроля при НАБУ. В 2014 году был председателем Киевской городской территориальной организации партии "ДемАльянс".

Что известно о деле Нестора Шуфрича

Напомним, что нардеп Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Его подозревают в государственной измене.

СБУ сообщает, что он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, координировавшего российскую агентуру в Украине.

По данным следствия, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.