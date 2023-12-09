Рада призначила Ярослава Юрчишина новим головою Комітету з питань свободи слова замість Шуфрича

9 грудня Верховна Рада назначила нардепа від «Голосу» Ярослава Юрчишина новим очільником Комітету Верховної Ради з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича.

Ярослав Юрчишин - новий голова Комітету ВРУ з питань свободи слова

За призначення Юрчишина проголосували 247 нардепів.

У комітеті наразі 4 члени - заступником комітету є Євгеній Брагар від «Слуги Народу», секретарем — «слуга» Сергій Швець. Нестор Шуфрич залишається членом комітету.

Раніше Юрчишин очолив тимчасову слідчу комісію з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ.

З 2016 року до 2018 року був виконавчим директором Transparency International Україна.

У 2016-2017 роках був членом Ради громадського контролю при НАБУ. У 2014 році був головою Київської міської територіальної організації партії “ДемАльянс”.

Що відомо про справу Нестора Шуфрича

Нагадаємо, що нардеп Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО. Його підозрюють у державній зраді.

СБУ повідомляє, що він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

За даними слідства, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.