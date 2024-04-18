СБУ задержала приспешника Шуфрича за финансирование Росгвардии в Крыму

Служба безопасности задержала бизнес-партнера народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в финансировании Росгвардии во временно оккупированном Крыму.
Что известно о задержанном помощнике Шуфриче
Спецслужба выяснила, что подозреваемый занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.
Таким образом, всего за три месяца на счета окупантов перевели более полумиллиона российских рублей (около 209 тысяч гривен). Назначение платежей — предоставление услуг военизированной охраны объектов народного депутата на территории полуострова.
Бизнес-партнеру Шуфрича сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий с целью свержения конституционного строя).
Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Что известно о деле Шуфрича
В сентябре 2023 года Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, который координировал российскую агентуру в Украине.
Одной из основных задач Шуфрича, по данным следствия, была подрывная деятельность в информационной сфере: он постоянно распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство — «искусственное образование», что у Украины и России «общая история» и что украинцы и россияне — « один народ». Таким образом, утверждают в СБУ, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.
15 сентября суд отправил Шуфрича под стражу без права внесения залога. Последний арест продлили до 11 мая .
У него дома в селе Козин в Киевской области нашли ряд медалей, коллекцию кителей и десяток советских наград. Источники Бабеля в СБУ также сообщили, что во время обысков у него нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
Он предполагает переименование этих областей в «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи Виктора Медведчука и Шуфрича.
20 сентября Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-