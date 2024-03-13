Шуфричу продлили меру пресечения

Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич останется под стражей до 11 мая. Суд продлил ему меру пресечения по делу о государственной измене.

Что известно о продлении меры пресечения Шуфричу

Печерский районный суд Киева 13 марта продлил меру пресечения Шуфричу еще на два месяца. Прокурор просил содержания под стражей без альтернативы залогу.

Шуфрич пробудет в СИЗО по меньшей мере до 11 мая 2024 года. Он находится под стражей уже шесть месяцев.

При этом сам нардеп просил отменить арест.

Дело Шуфрича

В сентябре 2023 года Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене . По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, который координировал российскую агентуру в Украине.

Одной из основных задач Шуфрича, по данным следствия, была подрывная деятельность в информационной сфере: он постоянно распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - "искусственное образование", что у Украины и России "единая история" и что украинцы и россияне - " один народ”. Таким образом, утверждают в СБУ, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

15 сентября суд отправил Шуфрича под стражу без права внесения залога. У него дома в селе Козин в Киевской области нашли ряд медалей, коллекцию кителей и десяток советских наград.

В СБУ также сообщили, что во время обысков у него был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предполагает переименование этих областей в «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи Виктора Медведчука и Шуфрича.