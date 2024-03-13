Шуфричу продлили меру пресечения
Категория
Украина
Дата публикации

Шуфричу продлили меру пресечения

шуфрич
Читати українською
Источник:  Суспільне

Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич останется под стражей до 11 мая. Суд продлил ему меру пресечения по делу о государственной измене.

Что известно о продлении меры пресечения Шуфричу

Печерский районный суд Киева 13 марта продлил меру пресечения Шуфричу еще на два месяца. Прокурор просил содержания под стражей без альтернативы залогу.

Шуфрич пробудет в СИЗО по меньшей мере до 11 мая 2024 года. Он находится под стражей уже шесть месяцев.

При этом сам нардеп просил отменить арест.

Дело Шуфрича

В сентябре 2023 года Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене . По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, который координировал российскую агентуру в Украине.

Одной из основных задач Шуфрича, по данным следствия, была подрывная деятельность в информационной сфере: он постоянно распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - "искусственное образование", что у Украины и России "единая история" и что украинцы и россияне - " один народ”. Таким образом, утверждают в СБУ, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

15 сентября суд отправил Шуфрича под стражу без права внесения залога. У него дома в селе Козин в Киевской области нашли ряд медалей, коллекцию кителей и десяток советских наград.

В СБУ также сообщили, что во время обысков у него был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предполагает переименование этих областей в «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи Виктора Медведчука и Шуфрича.

  • 20 сентября Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нардеп Шуфрич арестован по делу о государственной измене
Нардеп Шуфрич арестован по делу о государственной измене
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шуфрича уволили с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова
Шуфрича уволили с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шуфрич получил новое подозрение за финансирование Росгвардии в Крыму
ГБР
Нестор Шуфрич

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?