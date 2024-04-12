Поширював роспропаганду. СБУ оголосила підозру протоієрею УПЦ МП Данилевичу

Один з очільників УПЦ МП отримав підозру від СБУ

Священник виправдовував війну Росії проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та добробут" російських окупантів.

Зазначається, що священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном і через ці установи поширював прокремлівські наративи.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави. Окрім цього, під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування Російської Федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави-агресора. Поширити

Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ РФ.

Священнослужителю оголосили підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному “світить” 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Про обшуки в Данилевича писали ЗМІ раніше цього дня з посиланням на власні джерела.

Він відомий тим, що був у складі делегації, яка у 2017 році разом із Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України. Поширити

Що відомо про затриманого російського колаборанта на Київщині

За матеріалами Служби безпеки України, засудили чоловіка, який видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ.

Під час окупації Андріївки в Бучанському районі колаборант одягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.

Чоловік запропонував росіянам свою допомогу у війні проти України. Спершу він дозволив підрозділу окупаційного угруповання рф поселитися у власному будинку. Потім забезпечував загарбників продуктами харчування і “наводив” на помешкання односельчан, які в подальшому розграбовували.

Також колаборант освячував колони російської бронетехніки, що рухались у напрямку передової. При цьому жодного стосунку до релігії чоловік насправді не мав.

Окрім цього чоловік мав “привілеї” на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.

Після звільнення району він залишився в селищі та сподівався відсидітись у власному помешканні. Однак СБУ задокументувала його злочинну діяльність і затримала у квітні 2022 року.