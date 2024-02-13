Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років тюрми за підтримку війни РФ проти України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України.
Тюремний строк отримав клірик УПЦ (МП) на Дніпропетровщині
Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України.
Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати росіянам.
Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.
При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.
Яке покарання отримає клірик
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. При обшуках у фігуранта вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому п'ять років тюрми. Вирок суду набув законної сили.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
Вирок суду набув законної сили.
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