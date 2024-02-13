Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років тюрми за підтримку війни РФ проти України

Тюремний строк отримав клірик УПЦ (МП) на Дніпропетровщині

Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України.

Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати росіянам.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.

При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

Яке покарання отримає клірик

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. При обшуках у фігуранта вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому п'ять років тюрми. Вирок суду набув законної сили.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Вирок суду набув законної сили.