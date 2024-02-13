Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

СБУ
клирик
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Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП), поддержавший агрессивную войну против Украины.

Тюремный срок получил клирик УПЦ (МП) в Днепропетровской области

Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части Украины.

Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их уезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать россиянам.

Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.

При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

Какое наказание получит клирик

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме. При обыске у фигуранта изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему пять лет тюрьмы. Приговор суда вступил в законную силу.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Приговор суда вступил в законную силу.

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