Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП), поддержавший агрессивную войну против Украины.
Тюремный срок получил клирик УПЦ (МП) в Днепропетровской области
Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части Украины.
Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их уезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать россиянам.
Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.
При обыске у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.
Какое наказание получит клирик
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме. При обыске у фигуранта изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и назначил ему пять лет тюрьмы. Приговор суда вступил в законную силу.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.
Приговор суда вступил в законную силу.
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