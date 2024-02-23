Служба безпеки України оголосила про четверту підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП. Він поширював фейки про «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах.

За що клірик отримав нову підозру

Цього разу правоохоронці встановили, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.

У своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Поширити

Також, за даними слідства, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.

Служба безпеки провела семантико-лінгвістичну і судово-психологічну експертизи, які підтвердили факти злочинних дій митрополита.

Що загрожує митрополиту УПЦ МП

Митрополиту повідомили нову підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.