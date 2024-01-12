Благословив "приєднання" Луганська до РФ. СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП

СБУ повідомила про заочну підозру митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку. Прихильних російської агресії благословив "приєднання" Луганська до РФ.
Що відомо про справи зрадника
Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками в тимчасово захопленому місті.
За даними слідства, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі в церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф.
Там він підтримав агресивну війну росії проти нашої держави і окупацію частини української території, у тому числі Луганщини.
У травні того ж року Поворознюк був на засіданні «круглого столу», який проводили в Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника.
Тоді на камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за ухвалення так званої «резолюції», де поширювали фейки про українських воїнів і ситуацію на фронті.
Крім того, під час численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів і закликав продовжувати війну проти України.
Яке покарання загрожує прокремлівському митрополиту
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Раніше за поданням РНБО України застосувала до нього санкції.
Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.
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