Благословил "присоединение" Луганска к РФ. СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП
Категория
Украина
Дата публикации

Благословил "присоединение" Луганска к РФ. СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП

СБУ
Митрополит
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СБУ сообщила о заочном подозрении митрополиту УПЦ МП Василию Поворознюку. Приверженных российской агрессии благословил "присоединение" Луганска к РФ.

Что известно о делах предателя

Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционном митрополите Луганской епархии УПЦ (МП) Василии Поворознюке, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно захваченном городе.

По данным следствия, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого присоединения временно оккупированных регионов Украины в состав России.

Там он поддержал агрессивную войну России против нашего государства и оккупацию части украинской территории, в том числе Луганщины.

В мае того же года Поворознюк был на заседании круглого стола, который проводили в Луганске под руководством гауляйтера Пасечника.

Тогда на камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.

Кроме того, во время многочисленных интервью кремлевским пропагандистам фигурант героизировал российских оккупантов и призвал продолжать войну против Украины.

Какое наказание грозит прокремлевскому митрополиту

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Поворознюку о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ранее по представлению СНБО Украины применил к нему санкции.

Поскольку клирик скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Луганской области, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.

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