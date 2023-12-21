Закупал оружие для оккупантов. Протоиерей РПЦ Кротков из Крыма получил подозрение

Протоиерей РПЦ из Крыма Дмитрий Кротков сообщен о подозрении. Он "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.

Кротков снабжал оккупантов РФ оружием

Подозреваемый организовал в оккупированном Крыму сбор средств на нужды русской армии. По данным следствия, «благотворительные взносы» поступают на счета так называемого «специального гуманитарного центра» местного сообщества РПЦ, который возглавил Кротков.

На полученные деньги Кротков оптом закупал ударные дроны, тепловизоры, портативные радиостанции и противодроновые ружья для оккупантов.

Все это Кротков лично отвозил подразделениям русских войск, дислоцированным на передовой в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Также во время пребывания на линии фронта он вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику окупантов и «благословлял» их на убийства украинцев. А после подрыва рашистами Каховской ГЭС Кротков приезжал в пострадавшие районы левобережья Херсонщины.

По своей публичной активности в пользу страны-агрессора Кротков является частым гостем в телеэфирах российского пропагандиста Соловьева, - добавляет СБУ. Поделиться

Кроме этого фигурант поддержал террористов еще во время захвата Крыма. Тогда же он был настоятелем храма УПЦ МП в Симферополе и вместе с врагом пытался блокировать бригаду береговой обороны ВСУ в селе Перевальное.

По данным следствия, клирик в громкоговоритель призвал украинских защитников сдаться и перейти на сторону врага. За это он получил "должность" в так называемой Крымской митрополии РПЦ, - пишет СБУ. Поделиться

Что угрожает преступнику

Кроткова уведомлена о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору.