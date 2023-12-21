Закупав зброю для окупантів. Протоієрей РПЦ Кротков з Криму отримав підозру

Протоієрею РПЦ із Криму Дмитро Кроткову повідомлено про підозру. Він "благословляв" терористів на вбивства українців та поставляв ворогу ударні дрони.

Кротков постачав окупантам РФ зброю

Підозрюваний організував в окупованому Криму збір коштів на потреби російської армії. За даними слідства, «благодійні внески» надходять на рахунки так званого «спеціального гуманітарного центру» місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков.

На одержані гроші Кротков оптом закуповував ударні дрони, тепловізори, портативні радіостанції та протидронові рушниці для окупантів.

Усе це Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів і «благословляв» їх на вбивства українців. А після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини.

Через свою публічну активність на користь країни-агресора Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова, - додає СБУ. Поширити

Окрпім цього фігурант підтримав терористів ще під час захоплення Криму. Тоді ж він був настоятелем храму УПЦ МП у Сімферополі й разом з ворогом намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне.

За даними слідства, клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога. За це він отримав "посаду" у так званій Кримській митрополії РПЦ, - пише СБУ. Поширити

Що загрожує злочинцю

Кроткову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору.