Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП получил уже четвертое подозрение — что известно

Служба безопасности Украины объявила о четвертом подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП. Он распространял фейки о «захвате» Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах.

За что клирик получил новое подозрение

В этот раз правоохранители установили, что после оглашения предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу «захвата» Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.

В своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий. Поделиться

Также, по данным следствия, клирик записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в Фейсбуке.

Служба безопасности провела семантико-лингвистическую и судебно-психологическую экспертизы, подтвердившие факты преступных действий митрополита.

Что угрожает митрополиту УПЦ МП

Митрополиту сообщили новое подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.