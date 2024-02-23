Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП получил уже четвертое подозрение — что известно

Служба безопасности Украины объявила о четвертом подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП. Он распространял фейки о «захвате» Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах.
За что клирик получил новое подозрение
В этот раз правоохранители установили, что после оглашения предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу «захвата» Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.
Также, по данным следствия, клирик записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в Фейсбуке.
Служба безопасности провела семантико-лингвистическую и судебно-психологическую экспертизы, подтвердившие факты преступных действий митрополита.
Что угрожает митрополиту УПЦ МП
Митрополиту сообщили новое подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).
Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий.
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
В 2023 году митрополиту уже сообщили 3 подозрения за разжигание межрелигиозной розни и отрицание вооруженной агрессии РФ.
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