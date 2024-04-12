Распространял роспропаганду. СБУ объявила подозрение протоиерею УПЦ МП Данилевичу

12 апреля Служба безопасности Украины объявила подозрение заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу.
Один из руководителей УПЦ МП получил подозрение от СБУ
Священник оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
После полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов.
Отмечается, что священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за границей и через эти учреждения распространял прокремлевские нарративы.
Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.
Священнослужителю объявили подозрение по двум статьям УКУ:
ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Подозреваемому "светит" 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об обысках у Данилевича писали СМИ ранее в этот день со ссылкой на собственные источники.
Что известно о задержанном российском коллаборанте в Киевской области
По материалам Службы безопасности Украины, был осужден мужчина, который выдавал себя за монаха и освящал российские танки во время боев за Киев.
Во время оккупации Андреевки в Бучанском районе коллаборант надел рясу монаха и пришел на позиции русских войск.
Муж предложил россиянам свою помощь в войне против Украины. Сначала он разрешил подразделению оккупационной группировки России поселиться в своем доме. Затем обеспечивал захватчиков продуктами питания и "наводил" на жилище односельчан, которые в дальнейшем разграбили.
Также коллаборант освящал двигавшиеся в направлении передовой колонны русской бронетехники. При этом никакого отношения к религии мужчина на самом деле не имел.
Кроме этого у мужчины были «привилегии» на свободное передвижение по территории общины и посещение штаба оккупантов.
После освобождения района он остался в поселке и надеялся отсидеться в собственном доме. Однако СБУ задокументировала его преступную деятельность и задержала его в апреле 2022 года.
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