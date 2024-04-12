Распространял роспропаганду. СБУ объявила подозрение протоиерею УПЦ МП Данилевичу

Один из руководителей УПЦ МП получил подозрение от СБУ

Священник оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов.

Отмечается, что священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за границей и через эти учреждения распространял прокремлевские нарративы.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства. Кроме того, во время проведения обысков по его месту жительства было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора. Поделиться

Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

Священнослужителю объявили подозрение по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемому "светит" 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об обысках у Данилевича писали СМИ ранее в этот день со ссылкой на собственные источники.

Он известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины. Поделиться

Что известно о задержанном российском коллаборанте в Киевской области

По материалам Службы безопасности Украины, был осужден мужчина, который выдавал себя за монаха и освящал российские танки во время боев за Киев.

Во время оккупации Андреевки в Бучанском районе коллаборант надел рясу монаха и пришел на позиции русских войск.

Муж предложил россиянам свою помощь в войне против Украины. Сначала он разрешил подразделению оккупационной группировки России поселиться в своем доме. Затем обеспечивал захватчиков продуктами питания и "наводил" на жилище односельчан, которые в дальнейшем разграбили.

Также коллаборант освящал двигавшиеся в направлении передовой колонны русской бронетехники. При этом никакого отношения к религии мужчина на самом деле не имел.

Кроме этого у мужчины были «привилегии» на свободное передвижение по территории общины и посещение штаба оккупантов.

После освобождения района он остался в поселке и надеялся отсидеться в собственном доме. Однако СБУ задокументировала его преступную деятельность и задержала его в апреле 2022 года.