На Київщині колаборант прикидався монахом та освячував танки РФ — СБУ

За матеріалами Служби безпеки України, засудили чоловіка, який видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ.

Що відомо про затриманого російського колаборанта на Київщині

Під час окупації Андріївки в Бучанському районі колаборант одягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.

Чоловік запропонував росіянам свою допомогу у війні проти України. Спершу він дозволив підрозділу окупаційного угруповання рф поселитися у власному будинку. Потім забезпечував загарбників продуктами харчування і “наводив” на помешкання односельчан, які в подальшому розграбовували.

Також колаборант освячував колони російської бронетехніки, що рухались у напрямку передової. При цьому жодного стосунку до релігії чоловік насправді не мав.

Окрім цього чоловік мав “привілеї” на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.

Після звільнення району він залишився в селищі та сподівався відсидітись у власному помешканні. Однак СБУ задокументувала його злочинну діяльність і затримала у квітні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним у колабораційній діяльності (чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). З огляду на те, що чоловік співпрацював зі слідством, йому призначили 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Клірик УПЦ (МП) отримав 5 років вʼязниці за підтримку війни РФ проти України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України.

Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України.

Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати росіянам.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.