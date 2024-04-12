В Киевской области коллаборант притворялся монахом и освящал танки РФ — СБУ

По материалам Службы безопасности Украины, осудили мужчину, который выдавал себя за монаха и освящал российские танки во время боев за Киев.

Что известно о задержанном российском коллаборанте в Киевской области

Во время оккупации Андреевки в Бучанском районе коллаборант надел рясу монаха и пришел на позиции русских войск.

Муж предложил россиянам свою помощь в войне против Украины. Сначала он разрешил подразделению оккупационной группировки России поселиться в своем доме. Затем обеспечивал захватчиков продуктами питания и "наводил" на квартиры односельчан, которые в дальнейшем разграбили.

Также коллаборант освящал двигавшиеся в направлении передовой колонны русской бронетехники. При этом никакого отношения к религии мужчина на самом деле не имел.

Кроме этого у мужчины были «привилегии» на свободное передвижение по территории общины и посещение штаба окупантов.

После освобождения района он остался в поселке и надеялся отсидеться в собственном доме. Однако СБУ задокументировала его преступную деятельность и задержала его в апреле 2022 года.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (чч. 4, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Учитывая, что мужчина сотрудничал со следствием, ему назначили 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет тюрьмы за поддержку войны РФ против Украины

Благодаря доказательной базе Службы безопасности срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП), поддержавший агрессивную войну против Украины.

Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части Украины.

Также в ходе личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их уезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать россиянам.

Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровщины, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.