СБУ ликвидировала четыре схемы для уклонистов от мобилизации

Правоохранители ликвидировали еще четыре схемы незаконного выезда за границу мужчин-уклонистов от мобилизации. Среди задержанных оказался глава ВЛК и депутат.
СБУ "прикрыла" схемы выезда за границу уклонистов от мобилизации
Преступные группировки по вывозу уклонистов за границу действовали по всей Украине.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Во время военной службы он начал подрабатывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников.
На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Путь". Впоследствии они беспрепятственно уезжали за пределы нашего государства.
В Одесской области правоохранители задержали главу районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Подыскивать клиентов помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.
На Прикарпатье была нейтрализована преступная группировка, действовавшая на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.
А в Черкасской области был задержан основатель местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.
В СБУ уточнили, что стоимость "услуг" во всех схемах составляла до 12 тыс долл.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Мобилизация в Украине
Еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тыс человек. Позже в Генштабе, когда главком был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тыс человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.
Вместе с тем, сейчас в Украине работают над новым законопроектом о мобилизации, который существенно изменит правила военного учета и прохождения службы в рядах Сил обороны во время военного положения. Ожидается, что Верховная Рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.
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