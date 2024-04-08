СБУ ликвидировала четыре схемы для уклонистов от мобилизации

Правоохранители ликвидировали еще четыре схемы незаконного выезда за границу мужчин-уклонистов от мобилизации. Среди задержанных оказался глава ВЛК и депутат.

СБУ "прикрыла" схемы выезда за границу уклонистов от мобилизации

Преступные группировки по вывозу уклонистов за границу действовали по всей Украине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Тернопольской области был заблокирован канал нелегальной миграции, организованный депутатом местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны. Поделиться

Во время военной службы он начал подрабатывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников.

На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Путь". Впоследствии они беспрепятственно уезжали за пределы нашего государства.

В Одесской области правоохранители задержали главу районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Подыскивать клиентов помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.

На Прикарпатье была нейтрализована преступная группировка, действовавшая на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Злоумышленники переправляли уклонистов в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска. Поделиться

Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.

А в Черкасской области был задержан основатель местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

В СБУ уточнили, что стоимость "услуг" во всех схемах составляла до 12 тыс долл.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Мобилизация в Украине

Еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тыс человек. Позже в Генштабе, когда главком был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.

Позже уже новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями Сил обороны и проведению обзора возможностей украинской армии удалось "существенно уменьшить" потребности в мобилизации резервистов. Поделиться

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тыс человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.