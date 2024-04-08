СБУ ликвидировала четыре схемы для уклонистов от мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ ликвидировала четыре схемы для уклонистов от мобилизации

СБУ
Уклонисты
Читати українською

Правоохранители ликвидировали еще четыре схемы незаконного выезда за границу мужчин-уклонистов от мобилизации. Среди задержанных оказался глава ВЛК и депутат.

СБУ "прикрыла" схемы выезда за границу уклонистов от мобилизации

Преступные группировки по вывозу уклонистов за границу действовали по всей Украине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Тернопольской области был заблокирован канал нелегальной миграции, организованный депутатом местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны.

Во время военной службы он начал подрабатывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников.

На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Путь". Впоследствии они беспрепятственно уезжали за пределы нашего государства.

В Одесской области правоохранители задержали главу районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Подыскивать клиентов помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.

На Прикарпатье была нейтрализована преступная группировка, действовавшая на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Злоумышленники переправляли уклонистов в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска.

Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.

А в Черкасской области был задержан основатель местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

В СБУ уточнили, что стоимость "услуг" во всех схемах составляла до 12 тыс долл.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Мобилизация в Украине

Еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тыс человек. Позже в Генштабе, когда главком был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.

Позже уже новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями Сил обороны и проведению обзора возможностей украинской армии удалось "существенно уменьшить" потребности в мобилизации резервистов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тыс человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.

Вместе с тем, сейчас в Украине работают над новым законопроектом о мобилизации, который существенно изменит правила военного учета и прохождения службы в рядах Сил обороны во время военного положения. Ожидается, что Верховная Рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.

Больше по теме

Категория
ГИД ONLINE.UA
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в Украине 2024. Объясняем понятными словами законопроект №10378
Мобилизация в Украине 2024
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Общая мобилизация в Украине. В Раде отвергли законопроект правительства
Верховная Рада
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции, мобилизация, БпЛА. Залужный раскрыл вызовы Украины внутри страны и за границей
Валерий Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?