СБУ ліквідувала чотири схеми для ухилянтів від мобілізації

Правоохоронці ліквідували ще чотири схеми з незаконного виїзду за кордон чоловіків та ухилення від мобілізації. Серед затриманих виявився голова ВЛК і депутат.
СБУ “прикрила” схеми виїзду за кордон ухилянтів від мобілізації
Злочинні угруповання з вивозу ухилянтів за кордон діяли по всій Україні.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.
На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.
В Одеській області правоохоронці затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я.
Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог із місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.
На Прикарпатті було нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.
А в Черкаській області було затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" в лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.
У СБУ уточнили, що вартість "послуг" у всіх схемах становила до 12 тис дол.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Мобілізація в Україні
Ще в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про потребу мобілізації додаткових 450-500 тис людей. Пізніше в Генштабі, коли головкомом був Валерій Залужний, заявили, що військові не робили такого окремого запиту на цифри.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж підтвердив, що Україна не потребує мобілізації 500 тис осіб. За його словами, обсяг набору нових мобілізованих може бути меншим.
Разом з тим наразі в Україні працюють над новим законопроектом про мобілізацію, який суттєво змінить правила військового обліку та проходження служби у лавах Сил оборони під час воєнного стану. Очікується, що Верховна Рада може почати розгляд фінального проєкту документа найближчими днями.
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