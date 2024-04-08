СБУ ліквідувала чотири схеми для ухилянтів від мобілізації

Правоохоронці ліквідували ще чотири схеми з незаконного виїзду за кордон чоловіків та ухилення від мобілізації. Серед затриманих виявився голова ВЛК і депутат.

СБУ “прикрила” схеми виїзду за кордон ухилянтів від мобілізації

Злочинні угруповання з вивозу ухилянтів за кордон діяли по всій Україні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Тернопільській області було заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони. Поширити

Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

В Одеській області правоохоронці затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог із місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

На Прикарпатті було нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зловмисники переправляли "ухилянтів" до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску. Поширити

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

А в Черкаській області було затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" в лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

У СБУ уточнили, що вартість "послуг" у всіх схемах становила до 12 тис дол.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Мобілізація в Україні

Ще в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про потребу мобілізації додаткових 450-500 тис людей. Пізніше в Генштабі, коли головкомом був Валерій Залужний, заявили, що військові не робили такого окремого запиту на цифри.

Пізніше вже новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів. Поширити

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж підтвердив, що Україна не потребує мобілізації 500 тис осіб. За його словами, обсяг набору нових мобілізованих може бути меншим.