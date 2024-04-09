Распространяла фейки о мобилизации. СБУ задержала приспешницу предателя Шария

Правоохранители задержали соратницу агента России Анатолия Шария в Украине. Она пыталась сорвать мобилизацию у Силы обороны, но теперь ей грозит тюрьма.

Распространяла фейки роспропаганды: задержана соратница Шария

По имеющимся данным, задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По указанию врага женщина администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации.

Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, воюющие против нашего государства.

Коллаборантка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонской области добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного "МВД РФ". Поделиться

Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка увязывала его с представителем российской спецслужбы.

Также коллаборантка получала от него перечень актуальных тем, которые должна "подсвечивать" через подконтрольный информресурс. За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них "гонорар".

Что угрожает коллаборантке

Подозреваемая была задержана возле Одессы, во время обыска у нее изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые она использовала в взрывной деятельности в пользу агрессора.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

коллаборационная деятельность;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Уголовное преследование Шария

Анатолий Шарий является так называемым блогером, находящимся за границей и распространяющим пророссийский контент.

В 2021 году Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по разным признакам.

В 2023 году стало известно, что Шарий помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских военнопленных, за что получил новое подозрение от СБУ.