СБУ сообщила о подозрении в госизмене пророссийскому пропагандисту Шпиру

"Политэксперт" с телеканалов Медведчука Михаил Шпир получил от Службы безопасности Украины подозрение в государственной измене.

Пророссийский пропагандист Шпир получил еще одно подозрение от СБУ

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира, скрывающегося на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурант был частым гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 году скрылся в Москве.

По материалам СБУ в июне 2023 года, он уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание. Поделиться

В частности, киберспециалисты СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

В начале полномасштабного вторжения РФ Шпир стал одним из основных рупоров Кремля, публично поддержавшего главу Кремля Путина в агрессивной войне против Украины.

А после захвата Херсона предателя назначили так называемым "замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации РФ.

Установлено, что именно он санкционировал подрыв рашистами башни украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания, когда они сбегали с правобережья.

Среди прочего Шпир публично призвал российский Генштаб скорректировать ракетные удары по энергообъектам нашего государства, чтобы полностью вывести их из строя.

За это командование российских войск летом 2023 года наградило своего приспешника медалью "участника специальной военной операции".

Следователи Службы безопасности сообщили Шпиру о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России и временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Поделиться

Что известно о Шпире

В августе 2020 года на Шпира напали и избили во Львове за оскорбление военных АТО. После этого он уехал в Москву.

В 2021 году Служба безопасности Украины объявила подозрение пророссийскому пропагандисту и политтехнологу Михаилу Шпиру. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Предатель неоднократно выступал на телеканалах "Россия 24" и News Front. Последний действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО.

По данным СБУ, Шпир публично призвал к расправам над участниками Революции Достоинства и АТО. Издевался над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Он также выражал симпатии к нацистам, Гитлеру, НКВД и политике Путина.