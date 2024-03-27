Стражи порядка Эстонии арестовали российскую пропагандистку Светлану Бурцеву за работу на подконтрольные Кремлю пропагандистские медиа-ресурсы.

Что известно об аресте пропагандистки Бурцевой в Эстонии и деле против нее

Указывается, что с начала марта Бурцева находится под стражей из-за сотрудничества с российскими пропагандистскими СМИ.

Эстонские правоохранители подозревают пропагандистку в нарушении международных санкций.

Отмечается, что, имея гражданство Эстонии, Бурцева писала статьи для российского пропагандистского издания Baltnews.com.

Это издание входит в подконтрольную Кремлю медиа-группу "Россия сегодня".

ЕС ввел санкции против газеты "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

О уголовном деле Бурцевой стало известно в среду утром в Таллиннском окружном суде, когда адвокат Свен Силлар потребовал ее освобождения из-под стражи.

Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд взял ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить совершение ею новых преступлений и возможного бегства в Россию.

Окружной суд примет решение о продлении содержания Бурцевой под стражей или ее освобождении не позднее начала апреля.

Какие еще обвинения выдвигают против Бурцевой

Среди прочего в среду выяснилось, что на этой неделе Полиция безопасности выдвинула Бурцовой дополнительное подозрение.

Речь идет о статье "отношения против Эстонской Республики" пенитенциарного кодекса страны.

Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии 2019 из-за санкций.

С прошлого года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.