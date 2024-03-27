В Естонії заарештували російську пропагандистку
Категорія
Події
Дата публікації

В Естонії заарештували російську пропагандистку

Поліція Естонії
Джерело:  online.ua

Правоохоронці Естонії заарештували російську пропагандистку Світлану Бурцеву за роботу на підконтрольні Кремлю пропагандистські медіа-ресурси. 

Що відомо про арешт пропагандистки Бурцевої в Естонії та справу проти неї

Зазначається, що з початку березня Бурцева перебуває під вартою через співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Естонські правоохоронці підозрюють пропагандистку у порушені міжнародних санкцій.

Зазначається, що маючи громадянство Естонії, Бурцева писала статті для російського пропагандистського видання Baltnews.com.

Це видання входить до підконтрольної Кремлю медіа-групи "Росія сьогодні".

ЄС ввів санкції проти газети "Росія сьогодні" і її гендиректора Дмитра Кисельова.

Про кримінальну справу Бурцевої стало відомо в середу вранці в Талліннському окружному суді, коли адвокат Свен Сіллар зажадав її звільнення з-під варти.

Державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а Хар'юський повітовий суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію.

Окружний суд ухвалить рішення про продовження тримання Бурцевої під вартою або її звільнення не пізніше початку квітня.

Які ще звинувачення висувають проти Бурцевої

Серед іншого, у середу з'ясувалося, що цього тижня Поліція безпеки висунула Бурцевій додаткову підозру.

Йдеться про статтю "відносини проти Естонської Республіки" пенітенціарного кодексу країни.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції.

З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Естонії заарештували російського професора за підозрою у шпигунстві на користь Москви
професор
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Експортував електроніку до РФ. У США заарештували порушника санкцій
U.S. Department of Justice
США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США заарештували бізнесмена за незаконний експорт мікросхем до РФ
Мін'юст США
Арешт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?