В Естонії заарештували російську пропагандистку

Правоохоронці Естонії заарештували російську пропагандистку Світлану Бурцеву за роботу на підконтрольні Кремлю пропагандистські медіа-ресурси.

Що відомо про арешт пропагандистки Бурцевої в Естонії та справу проти неї

Зазначається, що з початку березня Бурцева перебуває під вартою через співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Естонські правоохоронці підозрюють пропагандистку у порушені міжнародних санкцій.

Зазначається, що маючи громадянство Естонії, Бурцева писала статті для російського пропагандистського видання Baltnews.com.

Це видання входить до підконтрольної Кремлю медіа-групи "Росія сьогодні".

ЄС ввів санкції проти газети "Росія сьогодні" і її гендиректора Дмитра Кисельова.

Про кримінальну справу Бурцевої стало відомо в середу вранці в Талліннському окружному суді, коли адвокат Свен Сіллар зажадав її звільнення з-під варти.

Державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а Хар'юський повітовий суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію.

Окружний суд ухвалить рішення про продовження тримання Бурцевої під вартою або її звільнення не пізніше початку квітня.

Які ще звинувачення висувають проти Бурцевої

Серед іншого, у середу з'ясувалося, що цього тижня Поліція безпеки висунула Бурцевій додаткову підозру.

Йдеться про статтю "відносини проти Естонської Республіки" пенітенціарного кодексу країни.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції.

З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.