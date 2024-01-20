У США заарештували бізнесмена за незаконний експорт мікросхем до РФ

Бізнесмена Іллю Кана підозрюють в неодноразовому експорті чутливих технологій до Росії до та після вторгнення РФ в Україну. Його клієнтами були російська армія та ФСБ.

У США затримали бізнесмена, який відправляв до РФ мікросхеми

Міністерство юстиції США повідомляє, що громадянин Сполучених Штатів, Ізраїлю та Росії 66-річний Ілля Кан був заарештований 19 січня в Лос-Анджелесі.

Причиною арешту є його ймовірна участь у багаторічній схемі незаконного експорту чутливих технологій зі Сполучених Штатів російському виробнику напівпровідників, який мав зв’язки з багатьма іншими російськими організаціями, які перебувають під санкціями. Він робив це в обхід експортних законів і правил США.

На його підприємство урядом США було накладено санкції після неспровокованого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Клієнтами Кана є представники російської армії та Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Містера Кана звинувачують у неодноразовому експорті чутливих технологій до Росії до, під час і після неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Порушення санкцій США та законів про експортний контроль, які допомагають Росії та іншим ворожим державам, ставлять під загрозу безпеку нашої країни, і Міністерство юстиції відповідатиме всіма силами, — сказав помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен. Поширити

Кану загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

Що експортував Кан до Росії

У повідомленні Міністерства юстиції США йдеться, що у 2019 році Кан експортував кілька мікроконтролерів американського походження до компанії Elvees у Росії.

У 2022 році він експортував американські контролери мережевого інтерфейсу та радіочастотний передавач до Elvees у Росії через Судноплавну компанію Гонконгу.

Для кожного з цих предметів потрібна була ліцензія на експорт від Міністерства торгівлі, яку Кан не отримав.

Як стверджується, Кан також організував для Elvees продовження отримання напівпровідників, вироблених на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.