В США арестовали бизнесмена за незаконный экспорт микросхем в РФ

Бизнесмена Илью Кана подозревают в неоднократном экспорте чувствительных технологий в Россию до и после вторжения РФ в Украину. Его клиентами были российская армия и ФСБ.

В США задержали бизнесмена, отправлявшего в РФ микросхемы

Министерство юстиции США сообщает, что гражданин Соединенных Штатов, Израиля и России 66-летний Илья Кан был арестован 19 января в Лос-Анджелесе.

Причиной ареста является его вероятное участие в многолетней схеме незаконного экспорта чувствительных технологий из Соединенных Штатов российскому производителю полупроводников, который имел связи со многими другими находящимися под санкциями российскими организациями. Он делал это в обход экспортных законов и правил США.

На его предприятие правительством США были наложены санкции после неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Клиентами Кана являются представители русской армии и Федеральной службы сохранности (ФСБ).

Мистера Кана обвиняют в неоднократном экспорте чувствительных технологий в Россию до, во время и после непровоцированного вторжения России в Украину. Нарушения санкций США и законов об экспортном контроле, которые помогают России и другим враждебным государствам, ставят под угрозу безопасность нашей страны, и Министерство юстиции будет отвечать всеми силами, — сказал помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен. Поделиться

Кану грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Что экспортировал Кан в Россию

В сообщении Министерства юстиции США говорится, что в 2019 году Кан экспортировал несколько микроконтроллеров американского происхождения в компанию Elvees в России.

В 2022 году он экспортировал американские контроллеры сетевого интерфейса и радиочастотный передатчик в Elvees в Россию через Судоходную компанию Гонконга.

Для каждого из этих предметов требовалась лицензия на экспорт от Министерства торговли, которую Кан не получил.

Как утверждается, Кан также организовал для Elvees продолжение получения полупроводников, производимых на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.