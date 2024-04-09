Поширювала фейки про мобілізацію. СБУ затримало поплічницю зрадника Шарія

Правоохоронці затримали соратницю агента Росії Анатолія Шарія в Україні. Вона намагалася зірвати мобілізацію в Сили оборони, але тепер їй загрожує в'язниця.

Поширювала фейки роспропаганди: затримано соратницю Шарія

За наявними даними, затримана входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За вказівкою ворога жінка адмініструвала Телеграм-канал, у якому дискредитувала призов на військову службу до ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави.

Колаборантка підтримувала зв'язок з окупантами через своїх батька та брата. Вони обоє ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонської області добровільно долучилися до місцевої "філії" окупаційного "МВС РФ". Поширити

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.

Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через підконтрольний інформресурс. За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них "гонорар".

Що загрожує колаборантці

Підозрювану затримали біля Одеси, під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон і комп'ютерну техніку, які вона використовувала в підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Зараз вона перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років в'язниці.

Кримінальне переслідування Шарія

Анатолій Шарій є так званим блогером, який перебуває за кордоном і поширює проросійський контент.

У 2021 році Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

А 2023 року стало відомо, що Шарій допомагав ФСБ Росії робити постановочні відео з допитами українських військовополонених, за що отримав нову підозру від СБУ.