В Харькове задержали корректировщика авиабомб на базу бойцов ГУР

Что известно о задержанном предателе

Задержанный пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен". Для атаки россияне планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.

Для наведения удара предатель вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором по российской разведке и передал ему координаты.

Корректировщик был задержан в его же доме. В частности, были проведены комплексные мероприятия по обезопасению городской инфраструктуры от новых ударов россиян. У задержанного изъяли мобильный телефон, который использовал для коммуникации с врагом.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии, — добавляет СБУ. Поделиться

Кроме обхода территории города, задержанный также "втемную" выспрашивал у клиентов местного торгово-развлекательного центра необходимую ему информацию.

Что угрожает задержанному

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности.

Ему грозит 8 лет тюрьмы.