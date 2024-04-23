В Харькове задержали корректировщика авиабомб на базу бойцов ГУР

СБУ задержали в Харькове корректировщика. Задержанный планировал навести вражеские авиабомбы на базу спецназовцев ГУР.
Что известно о задержанном предателе
Задержанный пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен". Для атаки россияне планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.
Для наведения удара предатель вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором по российской разведке и передал ему координаты.
Корректировщик был задержан в его же доме. В частности, были проведены комплексные мероприятия по обезопасению городской инфраструктуры от новых ударов россиян. У задержанного изъяли мобильный телефон, который использовал для коммуникации с врагом.
Кроме обхода территории города, задержанный также "втемную" выспрашивал у клиентов местного торгово-развлекательного центра необходимую ему информацию.
Что угрожает задержанному
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности.
Ему грозит 8 лет тюрьмы.
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