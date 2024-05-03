Шеф британської дипломатії Девід Кемерон пообіцяв, що Лондон щорічно надаватиме Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів (3,74 млрд дол. - ред.) військової допомоги "стільки, скільки буде потрібно". Ба більше, Британія нарешті дозволила ЗСУ використовувати її зброю по цілях всередині Росії.

ЗСУ зможуть бити по РФ британською зброєю

За словами дипломата, тепер Україна має право використовувати зброю, яку отримала від Британії, для завдання ударів по цілях на території Росії. Й саме команда президента Володимира Зеленського повинна вирішувати, чи робити це.

Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе.Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання. Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут. Девід Кемерон Глава МЗС Великої Британії

Кемерон похвалив Штати за довгоочікуване позитивне рішення щодо України

Очільник МЗС Британії публічно привітав виділення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів.

За його словами, це вкрай важливо не лише з точки зору зброї, яку отримають ЗСУ, але й з точки зору підняття морального духу для всього українського народу.

Попри це, Кемерон не захотів конкретно відповідати на запитання, як, на його думку, можливе переобрання лідера республіканців Дональда Трампа до Білого дому може вплинути на підтримку України з боку США.

Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом — ми будемо працювати з тим, хто це буде, — заявив дипломат. Поширити

Він звернув увагу на те, що стратегія партнерів Києва має полягати в тому, щоб Україна мала перевагу до моменту виборів у США в листопаді.