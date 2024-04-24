Журналіст BBC Джонатан Білль повідомив у Twitter, що Велика Британія планує включити авіабомби Paveway IV до наступного пакета військової допомоги Україні.

Лазерна зброя Paveway IV у новому пакеті від Великої Британії

"Останній пакет військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", — написав журналіст у Twitter. Поширити

Україна та Велика Британія підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів. Ця угода поглибить співпрацю двох країн у оборонній сфері та допоможе Україні зміцнити свою обороноздатність. Велика Британія є одним із найближчих союзників України у цій війні. Її щедра допомога та непохитна підтримка відіграють важливу роль у захисті України від російської агресії.

Latest batch of U.K. military aid to #Ukraine will include Paveway IV bombs . — Jonathan Beale (@bealejonathan) April 24, 2024

Як допоможе Paveway IV у війні з окупантами

Paveway IV — це високоточна лазерна бомба з GPS/ІНС наведенням, розроблена компанією Raytheon UK. Вона є останньою версією серії Paveway, яка використовується з 1960-х років. Paveway IV може використовуватись проти широкого спектру цілей, включаючи бункерні споруди, командні пункти, зенітні ракетні комплекси, мости, аеродроми.

Бомба Paveway IV має ряд переваг, які роблять її цінним інструментом для українських військових:

Вражає цілі з високою точністю, що мінімізує ризик супутніх жертв і шкоди цивільній інфраструктурі.

Використовується в будь-яку погоду, час доби, що робить її універсальним інструментом для українських військових.

Проста у використанні та інтегрується з різними платформами-носіями, що робить її доступною для українських військових, що мають мінімальну підготовку.