Велика Британія підтримала допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади-2024

Британський уряд висловив підтримку участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція. Про це йдеться в листі, надісланому Міжнародному олімпійському комітету і Міжнародному паралімпійському комітету.

Велика Британія підтримала участь росіян в Олімпійських іграх

Згідно з даними джерела, британський міністр спорту Стюарт Ендрю надіслав листа голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, у якому висловлено підтримку рішення про допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри в нейтральному статусі за дотримання певних умов.

Олімпійські ігри заплановані на період з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Санкції проти Росії у спорті

Відповідно до санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну у 2022 році, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі.

Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення дозволити їм змагатися «ганебним».

Нейтральні спортсмени цього літа змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту без прапорів, емблем та гімнів.

Спортсмени, які активно підтримують війну в Україні, або є контрактниками російських чи білоруських військових, не мають права брати участь у змаганнях.

335 російських спортсменів взяли участь у літніх Іграх у Токіо 2021 року як команда Олімпійського комітету Росії (ОКР), завоювавши 71 медаль. Білорусь відправила 101 спортсмена, який завоював сім медалей.