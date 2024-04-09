Велика Британія підтримала допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади-2024
Категорія
Спорт
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Велика Британія підтримала допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади-2024

олімпіада
Джерело:  The Times

Британський уряд висловив підтримку участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція. Про це йдеться в листі, надісланому Міжнародному олімпійському комітету і Міжнародному паралімпійському комітету.

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Згідно з даними джерела, британський міністр спорту Стюарт Ендрю надіслав листа голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, у якому висловлено підтримку рішення про допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри в нейтральному статусі за дотримання певних умов.

Олімпійські ігри заплановані на період з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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Відповідно до санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну у 2022 році, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі.

Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення дозволити їм змагатися «ганебним».

Нейтральні спортсмени цього літа змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту без прапорів, емблем та гімнів.

Спортсмени, які активно підтримують війну в Україні, або є контрактниками російських чи білоруських військових, не мають права брати участь у змаганнях.

335 російських спортсменів взяли участь у літніх Іграх у Токіо 2021 року як команда Олімпійського комітету Росії (ОКР), завоювавши 71 медаль. Білорусь відправила 101 спортсмена, який завоював сім медалей.

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