Хто стане суперниками Збірної України на Олімпіаді-2024. Результати жеребкування
Категорія
Спорт
Дата публікації

Хто стане суперниками Збірної України на Олімпіаді-2024. Результати жеребкування

збірна

Олімпійська збірна України дізналася опонентів у футбольному турнірі Ігор 2024 року в Парижі.

Збірна України отримала суперників на Олімпіаді-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи B. Там суперниками команди Руслана Ротаня будуть Аргентина, Марокко та представник Азії, де кваліфікація завершиться в травні.

Збірна України отримала суперників на Олімпіаді-2024

Формат футбольного турніру — традиційний. На груповому етапі 16 збірних змагатимуться в чотирьох квартетах із чотирьох команд. Дві найкращі збірні вийдуть в плей-офф, що розпочинатиметься з чвертьфіналу. Володарі олімпійських нагород визначаться у фіналі та поєдинку за 3-тє місце.

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Склад усіх груп Олімпійських ігор-2024:

  • Група A: Франція, США, переможець плей-офф Азія — Африка, Нова Зеландія

  • Група B: Аргентина, Марокко, представник Азії, Україна

  • Група C: Представник Азії, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка

  • Група D: Представник Азії, Парагвай, Малі, Ізраїль

Росіяни на Олімпіаді

За словами віце-президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джона Коутса, на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може виступити 40 російських спортсменів.

Питання в тому, скільки [російських спортсменів] також буде там, тому що вони не будуть брати участь у командних видах спорту, тому що вони не можуть змагатися як під прапором Росії, — сказав Коутс.

Коутс зробив висновок, що «може, я [не] маю рацію, але я думаю, що [російський контингент] може становити лише 40 осіб».

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський закликав Францію не допустити атлетів РФ до Олімпіади 2024
Володимир Зеленський
олімпіада
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон запропонує Росії припинити війну в Україні під час Олімпіади-2024
Макрон
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки росіян виступатимуть на літніх Олімпійських іграх у Парижі — The Guardian
Олімпіада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?