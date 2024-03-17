Скільки росіян виступатимуть на літніх Олімпійських іграх у Парижі — The Guardian

На літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році може виступити не менше 40 росіян. Російські спортсмени братимуть участь як нейтральні.
Росіяни на Олімпіаді
За словами віце-президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джона Коутса, на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може виступити 40 російських спортсменів.
Коутс зробив висновок, що «може, я [не] маю рацію, але я думаю, що [російський контингент] може становити лише 40 осіб».
Санкції проти Росії у спорті
Відповідно до санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну у 2022 році, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі.
Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення дозволити їм змагатися «ганебним».
Нейтральні спортсмени цього літа змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту без прапорів, емблем та гімнів.
Спортсмени, які активно підтримують війну в Україні, або є контрактниками російських чи білоруських військових, не мають права брати участь у змаганнях.
335 російських спортсменів взяли участь у літніх Іграх у Токіо 2021 року як команда Олімпійського комітету Росії (ОКР), завоювавши 71 медаль. Білорусь відправила 101 спортсмена, який завоював сім медалей.
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