Скільки росіян виступатимуть на літніх Олімпійських іграх у Парижі — The Guardian
Категорія
Спорт
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Скільки росіян виступатимуть на літніх Олімпійських іграх у Парижі — The Guardian

Олімпіада
Джерело:  The Guardian

На літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році може виступити не менше 40 росіян. Російські спортсмени братимуть участь як нейтральні.

Росіяни на Олімпіаді

За словами віце-президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джона Коутса, на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може виступити 40 російських спортсменів.

Питання в тому, скільки [російських спортсменів] також буде там, тому що вони не будуть брати участь у командних видах спорту, тому що вони не можуть змагатися як під прапором Росії, — сказав Коутс.

Коутс зробив висновок, що «може, я [не] маю рацію, але я думаю, що [російський контингент] може становити лише 40 осіб».

Санкції проти Росії у спорті

Відповідно до санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну у 2022 році, МОК дозволяє лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі.

Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення дозволити їм змагатися «ганебним».

Нейтральні спортсмени цього літа змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту без прапорів, емблем та гімнів.

Спортсмени, які активно підтримують війну в Україні, або є контрактниками російських чи білоруських військових, не мають права брати участь у змаганнях.

335 російських спортсменів взяли участь у літніх Іграх у Токіо 2021 року як команда Олімпійського комітету Росії (ОКР), завоювавши 71 медаль. Білорусь відправила 101 спортсмена, який завоював сім медалей.

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