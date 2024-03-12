Зеленський закликав Францію не допустити атлетів РФ до Олімпіади 2024
Категорія
Спорт
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Зеленський закликав Францію не допустити атлетів РФ до Олімпіади 2024

Володимир Зеленський
олімпіада

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що французька влада не дозволить російським спортсменам виступити на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Зеленський щодо допуску росіян на Олімпіаду 2024

Глава держави в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde торкнувся теми допуску Росії до головних міжнародних змагань чотириріччя. Міжнародний олімпійський комітет дозволив тамтешнім атлетам потрапити на Ігри-2024 в статусі нейтральних.

Ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, — щоб вони представляли її у Франції під час Олімпійських ігор. Ми хотіли б, щоби Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В цьому випадку — на нашому боці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Олімпійські ігри цьогоріч розпочнуться 26 липня. Орієнтовно 10,5 тисяч спортсменів із різних куточків планети змагатимуться в 32-х видах спорту. Росія гарантовано не матиме представництва в командних турнірах.

Що відомо про допуск спортсменів РФ на Олімпіаду-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

До слова, напередодні Міжнародна федерація тенісу допустила спортсменів із РФ і Білорусі до Ігор-2024.

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