Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ к Олимпиаде 2024 года
Категория
Спорт
Дата публикации

Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ к Олимпиаде 2024 года

Владимир Зеленский
олимпиада
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что французские власти не разрешат российским спортсменам выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Зеленский о допуске россиян на Олимпиаду 2024

Глава государства в интервью французским изданием BFM TV и Le Monde затронул тему допуска России к главным международным соревнованиям четырехлетия. Международный олимпийский комитет разрешил местным атлетам попасть на Игры-2024 в статусе нейтральных.

Мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, представляющие террористическую организацию под названием Россия, чтобы они представляли ее во Франции во время Олимпийских игр. Мы хотели бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости. В этом случае – на нашей стороне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Ориентировочно 10,5 тысячи спортсменов из разных уголков планеты будут соревноваться в 32-х видах спорта. Россия гарантированно не будет иметь представительства в командных турнирах.

Что известно о допуске спортсменов РФ на Олимпиаду-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.

К слову, накануне Международная федерация тенниса допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к Играм-2024.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
МФКС запретила россиянам и беларусам участвовать в Олимпиаде
Всадница
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Российские и беларусские теннисисты смогут состязаться на Олимпиаде в "нейтральном" статусе
Теннисистка
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Российские гимнасты не выступят на Олимпиаде-2024
Олимпиада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?