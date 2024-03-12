Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ к Олимпиаде 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что французские власти не разрешат российским спортсменам выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Зеленский о допуске россиян на Олимпиаду 2024
Глава государства в интервью французским изданием BFM TV и Le Monde затронул тему допуска России к главным международным соревнованиям четырехлетия. Международный олимпийский комитет разрешил местным атлетам попасть на Игры-2024 в статусе нейтральных.
Олимпийские игры начнутся 26 июля. Ориентировочно 10,5 тысячи спортсменов из разных уголков планеты будут соревноваться в 32-х видах спорта. Россия гарантированно не будет иметь представительства в командных турнирах.
Что известно о допуске спортсменов РФ на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.
МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.
К слову, накануне Международная федерация тенниса допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к Играм-2024.
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