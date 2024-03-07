Российские гимнасты не выступят на Олимпиаде-2024

Российские спортсмены не выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже по спортивной гимнастике. Они упустили последний шанс попасть на турнир даже в нейтральном статусе.

Что известно об участии спортсменов РФ на Олимпиаде-2024

Как отмечается, в ноябре 2023 Международная федерация гимнастики утвердила критерии нейтралитета для спортсменов из России и Беларуси. Они открывали возможность гимнастам из этих стран отобраться на Олимпиаду в личных турнирах, хотя и не могли быть представлены в командных соревнованиях.

Последним шансом русских и белорусских спортсменов отобраться на Олимпийские игры была серия этапов Кубка мира.

European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, из-за чего они лишились возможности побороться за лицензии из-за чемпионата Европы.

На трех из четырех этапов Кубка мира российские гимнасты не были представлены как "нейтральные" — в этом статусе выступили белорусы Алена Титавец и Ягор Шармакоу. Следовательно, россияне досрочно потеряли шансы побороться за олимпийские лицензии на каком-либо из снарядов.

На предыдущей Олимпиаде в Токио российские спортсмены, представленные в составе сборной ОКР, завоевали восемь наград в спортивной гимнастике.

Что известно об отборе на Олимпиаду по спортивной гимнастике

Основная часть квот была разыграна на чемпионатах мира в 2022 и 2023 годах. В частности, Украина завоевала на ЧМ-2023 мужскую командную лицензию, тогда как Анастасия Лащевская получила квоту в женском многоборье.

По итогам серии этапов Кубка мира определятся обладатели лицензий на отдельных снарядах — их получит лучший еще не отобравшийся на Олимпиаду гимнаст.

Кроме этапов Кубка мира, лицензии на Олимпиаду будут распределены на континентальных турнирах в личном многоборье — их получит лучший еще не отобравшийся на Олимпиаду гимнаст.