Украина завоевала первую медаль на юношеской Олимпиаде-2024

Украина завоевала первую медаль на юношеской зимней Олимпиаде-2024, которая продолжается в Южной Корее.

Полина Пуцко завоевала первую медаль на юношеской Олимпиаде-2024

Первую награду Украине на турнире принесла биатлонистка Полина Пуцко, завоевавшая бронзу в спринте на 6 км.

17-летняя украинка пропустила вперед Элу Север (Словения) и Карлотту Гаутеро (Италия).

Отметим, что для Украины это четвертая медаль в истории юношеских Олимпиад — 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

Зимняя юношеская Олимпиада продолжается с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, Южная Корея.

В общей сложности на этих престижных юношеских соревнованиях Украину представляют 44 спортсмена.

Россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду-2024 в Южной Корее

Зимние юношеские спортивные Олимпийские игры-2024 пройдут без участия нейтральных атлетов из Беларуси и России, сообщает пресс-служба МОК.

Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, ответили в МОК. Поделиться

Зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, Южная Корея.

Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Сообщалось о том, что не будет допущено к турниру спортсменов и членов их команд, активно поддерживающих вторжение РФ в Украину. Также в Олимпиаду не допустят атлетов, имеющих контракты с органами национальной безопасности и военными структурами.