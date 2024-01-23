Украина завоевала первую медаль на юношеской Олимпиаде-2024

Украина завоевала первую медаль на юношеской зимней Олимпиаде-2024, которая продолжается в Южной Корее.
Полина Пуцко завоевала первую медаль на юношеской Олимпиаде-2024
Первую награду Украине на турнире принесла биатлонистка Полина Пуцко, завоевавшая бронзу в спринте на 6 км.
17-летняя украинка пропустила вперед Элу Север (Словения) и Карлотту Гаутеро (Италия).
Отметим, что для Украины это четвертая медаль в истории юношеских Олимпиад — 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.
Зимняя юношеская Олимпиада продолжается с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, Южная Корея.
В общей сложности на этих престижных юношеских соревнованиях Украину представляют 44 спортсмена.
Россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду-2024 в Южной Корее
Зимние юношеские спортивные Олимпийские игры-2024 пройдут без участия нейтральных атлетов из Беларуси и России, сообщает пресс-служба МОК.
Зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, Южная Корея.
Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.
Сообщалось о том, что не будет допущено к турниру спортсменов и членов их команд, активно поддерживающих вторжение РФ в Украину. Также в Олимпиаду не допустят атлетов, имеющих контракты с органами национальной безопасности и военными структурами.
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