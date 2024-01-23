Україна виборола першу медаль на юнацькій Олімпіаді-2024

Україна виборола першу медаль на юнацькій зимовій Олімпіаді-2024, яка триває у Південній Кореї.

Поліна Пуцко виборола першу медаль на юнацькій Олімпіаді-2024

Першу нагороду Україні на турнірі принесла біатлоністка Поліна Пуцко, яка виборола бронзу у спринті на 6 км.

17-річна українка пропустила вперед Елу Север (Словенія) та Карлотту Гаутеро (Італія).

Зазначимо, що загалом для України це четверта медаль в історії юнацьких Олімпіад — 1 золото, 1 срібло та 2 бронзи.

Зимова юнацька Олімпіада триває з 19 січня до 1 лютого в провінції Канвондо, Південна Корея.

Загалом на цих престижних юнацьких змаганнях Україну представляють 44 спортсмени.

Росіяни та білоруси пропустять зимову юнацьку Олімпіаду-2024 у Південній Кореї

Зимові юнацькі спортивні Олімпійські ігри-2024 відбудуться без участі нейтральних атлетів із Білорусі та Росії, повідомляє прес-служба МОК.

Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі у зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року, — відповіли у МОК. Поширити

Зимова юнацька Олімпіада пройде з 19 січня до 1 лютого в провінції Канвондо, Південна Корея.

Нагадаємо, 8 грудня МОК допустив російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі.

Повідомлялося про те, що не буде допущено до турніру спортсменів та членів їхніх команд, які активно підтримують вторгнення РФ до України. Також до Олімпіади не допустять атлетів, які мають контракти з органами національної безпеки та військовими структурами.