Російські гімнасти не виступатимуть на Олімпіаді-2024

Російські спортсмени не виступлять на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці. Вони втратили останній шанс потрапити на турнір навіть у нейтральному статусі.

Що відомо про участь спортсменів РФ на Олімпіаді-2024

Як зазначається, у листопаді 2023 року Міжнародна федерація гімнастики затвердила критерії нейтралітету для спортсменів з Росії та Білорусі. Вони відкривали можливість для гімнастів з цих країн відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

Останнім шансом російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу.

European Gymnastics не підтримала повернення російських та білоруських спортсменів до змагань, через що вони втратили можливість поборотися за ліцензії через чемпіонат Європи.

На трьох з чотирьох етапах Кубка світу російські гімнасти не були представлені як "нейтральні" — у цьому статусі лише виступили білоруси Альона Тітавєц та Ягор Шармакоу. Відтак, росіяни достроково втратили шанси поборотися за олімпійські ліцензії на якомусь зі снарядів.

На попередній Олімпіаді у Токіо російські спортсмени, що були представлені у складі збірної ОКР, вибороли вісім нагород у спортивній гімнастиці.

Що відомо про відбір на Олімпіаду зі спортивної гімнастики

Основна частина квот була розіграна на чемпіонатах світу у 2022 та 2023 роках. Зокрема Україна виборола на ЧС-2023 чоловічу командну ліцензію, тоді як Анастасія Лащевська здобула квоту в жіночому багатоборстві.

За підсумками серії етапів Кубка світу визначаться володарі ліцензій на окремих снарядах — їх отримає найкращий гімнаст, що ще не відібрався на Олімпіаду.

Крім етапів Кубка світу, ліцензії на Олімпіаду будуть розподілені на континентальних турнірах в особистому багатоборстві — їх отримає найкращий гімнаст, що ще не відібрався на Олімпіаду.