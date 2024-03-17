Сколько россиян будут выступать на летних Олимпийских играх в Париже — The Guardian
Категория
Спорт
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Сколько россиян будут выступать на летних Олимпийских играх в Париже — The Guardian

Олимпиада
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Источник:  The Guardian

На летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году может выступить не менее 40 россиян. Российские спортсмены будут участвовать как нейтральные.

Россияне на Олимпиаде

По словам вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, на Олимпийских играх 2024 года в Париже может выступить 40 российских спортсменов.

Вопрос в том, сколько [российских спортсменов] тоже будет там, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта, потому что они не могут соперничать как под флагом России, — сказал Коутс.

Коутс заключил, что «может, я [не] прав, но я думаю, что [российский контингент] может составлять только 40 человек».

Санкции против России в спорте

Согласно санкциям, введенным из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, МОК позволяет лишь некоторым российским и белорусским спортсменам соревноваться в Париже.

Включение нейтральных спортсменов остается спорным вопросом, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение разрешить им соревноваться «позорным».

Нейтральные спортсмены этим летом будут соревноваться только в индивидуальных видах спорта без флагов, эмблем и гимнов.

Спортсмены, активно поддерживающие войну в Украине, или являющиеся контрактниками российских или белорусских военных, не имеют права участвовать в соревнованиях.

335 российских спортсменов приняли участие в летних Играх в Токио 2021 как команда Олимпийского комитета России (ОКР), завоевав 71 медаль. Беларусь отправила 101 спортсмена, завоевавшего семь медалей.

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