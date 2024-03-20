Кто станет соперником Сборной Украины на Олимпиаде-2024. Результаты жеребьевки

Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024

"Сине-желтые" попали в группу B. Там соперниками команды Руслана Ротаня будут Аргентина, Марокко и представитель Азии, где квалификация завершится в мае.

Сборная Украины получила соперников на Олимпиаде-2024

Формат футбольного турнира — традиционный. На групповом этапе 16 сборных сразятся в четырех квартетах из четырех команд. Две лучшие сборные выйдут в плей-офф, начинающийся с четвертьфинала. Обладатели олимпийских наград определятся в финале и поединке за 3-е место.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и младше. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Состав всех групп Олимпийских игр-2024:

Группа A: Франция, США, победитель плей-офф Азия — Африка, Новая Зеландия

Группа B: Аргентина, Марокко, представитель Азии, Украина

Группа C: Представитель Азии, Испания, Египет, Доминиканская Республика

Группа D: Представитель Азии, Парагвай, Мали, Израиль.

Россияне на Олимпиаде

По словам вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, на Олимпийских играх 2024 г. в Париже может выступить 40 российских спортсменов.

Вопрос в том, сколько [российских спортсменов] тоже будет там, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта, потому что они не могут соперничать как под флагом России, — сказал Коутс.

Коутс заключил, что «может, я [не] прав, но я думаю, что [российский контингент] может составлять только 40 человек».