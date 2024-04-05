Україна виборола третю ліцензію з боротьби на Олімпіаду-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна виборола третю ліцензію з боротьби на Олімпіаду-2024

Національний олімпійський комітет України
Насібов

На європейському кваліфікаційному турнірі перепустку у греко-римській боротьбі до 67 кг виборов Парвіз Насібов.

Україна завоювала третю ліцензію на Олімпіаду-2024 у боротьбі

Перепустку виборов Парвіз Насібов.

Про це повідомила НОК України та олімпійська команда.

Дотепер Україна мала дві ліцензії на Ігри-2024 у Парижі в боротьбі. Їх на чемпіонаті світу-2023 здобули Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кг) та Ірина Коляденко (вільна жіноча боротьба, до 62 кг).

5 квітня в Баку стартував європейський кваліфікаційний турнір на Олімпіаду. У греко-римській боротьбі до сутички за ліцензію серед українців пробився лише Парвіз Насібов.

У ваговій категорії до 67 кг Насібов пропустив 1/16 фіналу та розпочав виступи з 1/8-ї.

У першій сутичці український борець здолав болгарина Абу Мусліма Амаєва з рахунком 5:1, а в наступному раунді переміг чемпіона Європи 2020 року, норвежця Мортена Торесена (2:1).

Суперником Насібова у фінальній сутичці за олімпійську ліцензію став угорець Іштван Ванца, срібний призер Євро-2022. Українець здолав Ванцу з рахунком 5:4 та виграв перепустку на Ігри-2024.

Таким чином, Насібов приніс Україні третю ліцензію на Олімпіаду у боротьбі. При цьому усі перепустки є неіменними.

Насібов може вдруге виступити на Олімпійських іграх. На змаганнях у Токіо він виборов срібну медаль у категорії до 67 кг.

Ліцензії України на Олімпіаду-2024 у боротьбі

  • Греко-римська боротьба: Парвіз Насібов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

  • Жіноча боротьба: Ірина Коляденко (до 62 кг)

Хто такий Парвіз Насібов

25-річний український борець азербайджанського походження, який представляє Запорізьку область.

Срібний призер Олімпійських ігор-2020 з греко-римської боротьби у категорії до 67 кг.

Бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби у двох категоріях — до 67 кг (2023) та до 72 кг (2024).

Бронзовий призер чемпіонату світу-2018 серед юніорів (до 67 кг). Чемпіон Європи 2017 року серед юніорів (до 66 кг).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Чепурний виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
FIG
Чепурний
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український боєць UFC виправдався за бій із російським спортсменом
Ігор Потєря
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські спортсменки вибороли 4 нагороди на етапі Гран-прі з художньої гімнастики
Онопрієнко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?