Україна виборола третю ліцензію з боротьби на Олімпіаду-2024

На європейському кваліфікаційному турнірі перепустку у греко-римській боротьбі до 67 кг виборов Парвіз Насібов.

Україна завоювала третю ліцензію на Олімпіаду-2024 у боротьбі

Перепустку виборов Парвіз Насібов.

Про це повідомила НОК України та олімпійська команда.

Дотепер Україна мала дві ліцензії на Ігри-2024 у Парижі в боротьбі. Їх на чемпіонаті світу-2023 здобули Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кг) та Ірина Коляденко (вільна жіноча боротьба, до 62 кг).

5 квітня в Баку стартував європейський кваліфікаційний турнір на Олімпіаду. У греко-римській боротьбі до сутички за ліцензію серед українців пробився лише Парвіз Насібов.

У ваговій категорії до 67 кг Насібов пропустив 1/16 фіналу та розпочав виступи з 1/8-ї.

У першій сутичці український борець здолав болгарина Абу Мусліма Амаєва з рахунком 5:1, а в наступному раунді переміг чемпіона Європи 2020 року, норвежця Мортена Торесена (2:1).

Суперником Насібова у фінальній сутичці за олімпійську ліцензію став угорець Іштван Ванца, срібний призер Євро-2022. Українець здолав Ванцу з рахунком 5:4 та виграв перепустку на Ігри-2024.

Таким чином, Насібов приніс Україні третю ліцензію на Олімпіаду у боротьбі. При цьому усі перепустки є неіменними. Поширити

Насібов може вдруге виступити на Олімпійських іграх. На змаганнях у Токіо він виборов срібну медаль у категорії до 67 кг.

Ліцензії України на Олімпіаду-2024 у боротьбі

Греко-римська боротьба: Парвіз Насібов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

Жіноча боротьба: Ірина Коляденко (до 62 кг)

Хто такий Парвіз Насібов

25-річний український борець азербайджанського походження, який представляє Запорізьку область.

Срібний призер Олімпійських ігор-2020 з греко-римської боротьби у категорії до 67 кг.

Бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби у двох категоріях — до 67 кг (2023) та до 72 кг (2024).

Бронзовий призер чемпіонату світу-2018 серед юніорів (до 67 кг). Чемпіон Європи 2017 року серед юніорів (до 66 кг).