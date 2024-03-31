Українські спортсменки вибороли 4 нагороди на етапі Гран-прі з художньої гімнастики

Україна здобула чотири медалі на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у французькому Тьє. Змагання завершились 31 березня.

Українська збірна з художньої гімнастики отримала 4 медалі

Етап у Тьє став третім у поточному сезоні Гран-прі з художньої гімнастики. На першому, що минув в естонському Тарту, українки вибороли вісім нагород (п'ять золотих), на другому в іспанській Марбельї — дві.

На третьому Гран-прі сезону Україну в індивідуальних першостях представили Вікторія Онопрієнко, Поліна Городнича і Таїсія Онофрійчук, у командних змаганнях — Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна, які у перший день етапу здобули "бронзу" у груповому багатоборстві.

Після медалі у груповому багатоборстві збірна України виступила у двох окремих фіналах командних змагань — у вправах з 5 обручами та 3 стрічками і 2 м'ячами, посівши в обох випадках п'яте місце.

Перше "золото" у Тьє Україні принесла Вікторія Онопрієнко, яка здобула перемогу у вправах з обручем (33.350 бала). Поліна Городнича у фіналі посіла восьме місце з результатом у 31.050 бала. Поширити

Ще одну золоту медаль Онопрієнко взяла у вправах з м'ячем — набрала 33.050 бала. Таїсія Онофрійчук у цій дисципліні посіла восьму сходинку (30.100).

Онофрійчук виборола "бронзу" у фіналі зі стрічкою, отримавши за свій виступ 31.400 бала. Онопрієнко стала шостою (30.850).

Поліна Городнича залишилась без нагород — була близькою до медалі у фіналі з булавами, однак зрештою посіла четверте місце (31.450). Загалом Україна не взяла медалей лише у вправах з булавами та індивідуальному багатоборстві.

Усі результати України у фіналі Гран-прі Тьє

Групові вправи (Україна): багатоборство — "бронза", 5 обручів — п'яте місце, 3 стрічки/2 м'ячі — п'яте місце

Індивідуальне багатоборство: Онопрієнко — п'яте місце, Городнича — сьоме місце, Онофрійчук — восьме місце

Обруч: Онопрієнко — "золото", Городнича — восьме місце

М'яч: Онопрієнко — "золото", Онофрійчук — восьме місце

Булави: Городнича — четверте місце

Стрічка: Онофрійчук — "бронза", Онопрієнко — шосте місце

На трьох етапах Гран-прі з художньої гімнастики українки здобули 14 медалей. Минулий сезон Україна завершила з 16 нагородами (сім золотих). Поширити

Що відомо про серію Гран-прі

Після медалей у Тьє Онопрієнко має у доробку 23 нагороди на етапах Гран-прі з художньої гімнастики, 11 з яких є золотими.

Заключний етап сезону Гран-прі з художньої гімнастики відбудеться 15-16 червня у чеському Брно. Поширити

Україна наразі має дві ліцензії у художній гімнастиці на Олімпіаду-2024: неіменну в особистому багатоборстві (виборола Онопрієнко) та в груповому багатоборстві.